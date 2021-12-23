Владимир Путин охарактеризовал российский бюджет как социально ориентированный
Российский бюджет остаётся социально ориентированным. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
«Если посмотреть расходы на здравоохранение и социальную сферу, если взять расходы федерального бюджета и ОМС и регионального бюджета, где-то 1,7 трлн тратится на здравоохранение, рост очевидный», – сказал глава государства.
По его словам, на здравоохранение из федерального бюджета планировалось выделить 3,6 трлн рублей, но в этом году выделили 3,9–4 трлн рублей. Рост бюджета сохраняется, это очевидно, отметил он.
«В следующем году запланировали 4 трлн рублей, но явно будет больше. Это абсолютно объективные цифры, ещё и без региональных расходов», – добавил президент.
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