«Восходит солнце, и заходит солнце»: Николай Хондзинский попрощался с Псковом

13:07, 23 декабря 2021, ПАИ

Главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский опубликовал прощальный пост в Instagram. В тексте к видео с заснеженным Псковом он задался вопросом, будет ли скучать по городу. «Буду ли я скучать по Пскову? Конечно, да, и конечно, нет», - отметил дирижер.

По его словам, Псков — величественный и красивый русский город, переживший «столько мелочных и бездеятельных, столько отважных и жертвенных, столько великих и «не» людей».

Кроме того, Николай Хондзинский процитировал Ветхий завет, Книгу Екклесиаста: «Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему [«где оно восходит». – Ред.]».

В разговоре с Псковским агентством информации Николай Хондзинский отказался комментировать и объяснять свой пост, но отметил, что в ближайшее время ситуация «станет яснее».

«Я думаю, что в ближайшие дни как-то будет яснее, информацию, которая есть, можно будет сделать общедоступной», - сказал главный дирижёр Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова также отказалась комментировать информацию.