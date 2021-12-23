Пять лет тюрьмы грозит жителю Порхова за хранение гранаты с тротилом

13:48, 23 декабря 2021, ПАИ

Ранее судимый житель Порхова обвиняется в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, незаконное приобретение и хранение взрывного устройства). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Порховского района.

В мае порхович на своем приусадебном участке обнаружил и затем незаконно хранил осколочную гранату МК-16 с тротилом массой 51 грамм. Гранату изъяли сотрудники полиции.

Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 222.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев (в редакции Федерального закона от 24.11.2014 № 370-ФЗ).