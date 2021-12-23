В Псковской области начали исполняться мечты с региональной «Елки желаний»

Первые желания в рамках региональной благотворительной акции «Елка желаний» этого года уже начали исполняться. На днях шесть воспитанников Центра помощи детям Печорского района побывали в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Отмечается, что «сказка» началась с посадки в поезд Псков – Москва. Многие дети первый раз путешествовали по железной дороге. В Москве детей встретили волшебники, которые угощали их огромным разнообразием экзотических фруктов, лесных и садовых свежих ягод.

Дети побывали в сказочной стране профессий «КидБург» и познакомились с особенностями работы пожарного, врача, полицейского.

После чего воспитанники Печорского центра помощи детям посетили новогоднюю Красную площадь и попробовали советское мороженое. Ну а вечером снова поезд Москва – Псков. По словам сотрудников социального учреждения Печорского района, детям не хотелось, чтобы заканчивалась эта сказка. «Домой ребята вернулись довольные и счастливые, переполненные эмоциями и впечатлениями», – отмечают сотрудники Центра помощи детям.

Театрально-концертная дирекция благодарит благотворителей за организацию поездки.