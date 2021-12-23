Борис Елкин занял 27-е место в национальном рейтинге мэров

14:00, 23 декабря 2021, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин занял 27-е место в национальном рейтинге мэров по итогам октября-ноября 2021 года. Исследование провел Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Авторы рейтинга отметили, что понятие «мэр» не имеет единого значения в различных субъектах России. Под «мэрами» в исследовании понимаются избранные населением главы городов либо, при их отсутствии, те из руководителей, в официальной должности которых содержится определение «мэр». Муниципалитеты, для которых не подходят оба эти варианта, в рейтинге представляют руководители городских администраций (основываясь на изначальном значении слова «мэр»).

Результаты национального рейтинга получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

На первом месте рейтинга оказался мэр Москвы Сергей Собянин, на втором — глава города Тюмени Руслан Кухарук, на третьем — губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.