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Политика

Владимир Путин: Запад даже после распада СССР считает Россию слишком большой

Запад даже после распада Советского Союза считает Россию слишком большой. Этим фактом можно объяснить постоянное давление западных стран на Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Путин напомнил, что в 1991 году при распаде СССР страна разделилась на отдельные части.

«Но такое впечатление, что нашим партнёрам этого мало. Слишком большая Россия, по их мнению, сегодня. Потому что сами европейские страны превратились в малые государства. Не великие империи, а небольшие государства, 60-80 млн человек. Но даже после развала СССР, где у нас осталось только 146 млн, и то слишком много. Мне кажется, только этим можно объяснить такое постоянное давление», – сказал президент России.

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