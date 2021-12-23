Скончался актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Вадим Лобанов

14:15, 23 декабря 2021, ПАИ

На 82-м году жизни скончался актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Вадим Лобанов. Об этом сообщает телеканал «78», причины смерти артиста уточняются.

Вадим Лобанов — признанный театральный актер, но последние пять лет он активно играл роли в кино. В частности, он снялся в образе следователя Владимира Сажина в криминальной драме «Преступить черту».

Как пишет «Пятый канал», ранее артист прославился десятками ролей в известнейших российских сериалах: «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Морские дьяволы» и «Мажор». Он также сыграл в экранизации 2005 года романа Булгакова «Мастер и Маргарита» и киносериале «Гоголь» о жизни и творчестве русского классика.

Одна из последних ролей Вадима Лобанова была в сериале «Последний министр», где его коллегами по съемочной площадке стали Ян Цапник и Ольга Сутулова.