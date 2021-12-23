В Великих Луках прошла акция ГИБДД «Елка безопасности»
В Великих Луках прошла акция ГИБДД «Елка безопасности», направленная на привлечение внимания к проблемам повышения безопасности дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Акцию провели 23 декабря на проспекте Гагарина сотрудники ГИБДД совместно с представителями управления образования города, местным отделением общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» и учащимися МБОУ «СОШ № 2».
В рамках мероприятия дети вручали водителям проезжавших автомобилей тематические листовки, изготовленные администрацией города Великие Луки, а Дед Мороз и Снегурочка — памятки от ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки. После акции дети получили сладкие подарки.
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