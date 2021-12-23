Предание о кровавом колоколе расскажет новый фильм из цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО»

17:14, 23 декабря 2021, ПАИ

Храм Святителя Николы со Усохи украшает одну из древнейших улиц Пскова. Когда-то она называлась Великой и была парадным въездом в город с юга. Она вела к Троицкому собору, Кремлю и торговой площади. Храм великолепен в композиции, в пропорциях, выражении жизнерадостной силы, звучащей в архитектуре. Построен он был в 1536 году – это время после вхождения Пскова в великое княжество Московское. Тогда были выселены из Пскова представители влиятельных псковских семей и на смену им приехали и поселились как раз в этом районе города выходцы из Москвы.

Об интересной легенде, связанной с храмом, его колоколом и царем Иваном Грозным, расскажет новый фильм цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО».

Напомним, что в проект «Псковские храмы в ЮНЕСКО» вошло 10 эпизодов о памятниках ЮНЕСКО в Пскове, которые раскроют уникальную историю храмов, тайны и познакомят зрителя с удивительными находками, которые скрывались под сводами соборов. В съемках приняли участие десятки ведущих экспертов, краеведов, археологов и священнослужителей.

Проект выходит при поддержке администрации Псковской области и комитета по охране объектов культурного наследия.