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Культура

Гала-концерт «Университета звезд» состоится в ПсковГУ 28 декабря

Гала-концерт фестиваля «Университет звезд» состоится в ПсковГУ 28 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

23 и 24 декабря проходит второй этап конкурса «Смотр институтских программ», в котором по традиции принимают участие только первокурсники каждого института. Студенты должны представить театральную постановку, которая раскрывает заданную тему. Тема этого года - «Университет моими глазами».

Ранее состоялся первый этап «Университета звезд», который включал в себя 4 направления: вокальное, инструментальное, танцевальное и театральное. Конкурсный отбор проходил в течение трех дней.

Всего в этом году на участие в фестивале поступило около 80 заявок.

«Каждое из четырех направлений делится по номинациям, - рассказал руководитель Молодежного проектного офиса Артурс Екабсонс. - Важно отметить, что в каждой из номинаций у участников была возможность выступить в категориях соло и коллектив. В каждом направлении представлено три призовых места, а также номинация «Гран-при». Не важно, в какой номинации выступал конкурсант, «Гран-при» присуждается лучшему из направления».

Фестиваль «Университет звезд» является вузовским этапом Всероссийского конкурса «Студенческая весна», поэтому критерии оценки номинации и направления полностью соответствуют федеральным. Победители вузовского этапа поедут на областной этап «Студенческой весны», а затем – на Всероссийский.

«В жюри у нас всегда присутствует представитель городского или регионального уровня, эксперт в области, - отметил Артурс Екабсонс. - Члены жюри заполняют протоколы в соответствии с критериями положения Всероссийской «Студенческой весны». В конце дня жюри сразу же подводит итоги, распределяя «Гран-при» в направлении и призовые места в каждой номинации».

28 декабря в 18:00 традиционно после всех конкурсных дней состоится гала-концерт фестиваля, на котором будут представлены лучшие номера конкурсных дней, а также пройдет награждение победителей.

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