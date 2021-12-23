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Симулятор родов появился в Центре симуляционного обучения и аккредитации ПсковГУ

Симулятор родов SIMone, на котором можно моделировать любые клинические ситуации при беременности и родах, появился в Центре симуляционного обучения и аккредитации Псковского государственного университета. Новая модель робота максимально приближена к процессу рождения ребенка в реальной жизни, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Представитель компании-производителя презентовал симулятор студентам и профессорско-преподавательскому составу института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ, а также руководству Псковского перинатального центра. Он рассказал, что симулятор очень эффективен по своей реалистичности и функциональным характеристикам.

И. о. главного врача перинатального центра врач – акушер-гинеколог Николай Красиков отметил, что в возглавляемом им медицинском учреждении очень ждут квалифицированные кадры, которые обучаются на базе университета. Он осмотрел Центр симуляционного обучения и аккредитации ПсковГУ, высоко оценив возможности, которые дает будущим медикам современное оборудование.

23 декабря стало известно о том, что руководство ПсковГУ и Псковского перинатального центра заключило договор о сотрудничестве, в рамках которого на базе медучреждения появится новая образовательная площадка с современным оборудованием для будущих медиков.

На площадке перинатального центра начнут работу два кабинета, в которых студенты-медики смогут осваивать теоретические и практические знания по акушерству и гинекологии.

Фоторепортаж с презентации нового аппарата «Симона» можно посмотреть здесь.

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