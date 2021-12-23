Пенсионерка из Москвы решила покурить во время кислородотерапии и вспыхнула

20:46, 23 декабря 2021, ПАИ

Пенсионерка из Москвы решила покурить во время кислородотерапии и выспыхнула. Процедуру она получала для лечения от коронавируса. Об этом сообщает в своём Telegram-канале «Комсомольская правда».

Пострадавшую доставили в больницу с ожогами 35 процентов тела: с глубокими ожогами лица, головы, шеи, туловища, верхних конечностей.

Для выяснения обстоятельств возгорания в квартиру 72-летней пациентке была направлена полиция. Правоохранители выяснили, что она могла получить такие ожоги из-за исходящего потока кислорода из баллона, который воспламенился от её сигареты.

Неделю врачи боролись за жизнь москвички, однако спасти её не удалось.