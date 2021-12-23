В великолукской школе № 1 перевели учеников на дистанционное обучение
В школе № 1 в Великих Луках введены ограничительные мероприятия по ОРВИ, ученики переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
Всего по состоянию на 23 декабря в регионе пять образовательных учреждений переведены на дистант из-за ОРВИ, четыре из них находятся в Великих Луках.
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