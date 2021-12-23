В великолукской школе № 1 перевели учеников на дистанционное обучение

22:32, 23 декабря 2021, ПАИ

В школе № 1 в Великих Луках введены ограничительные мероприятия по ОРВИ, ученики переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Всего по состоянию на 23 декабря в регионе пять образовательных учреждений переведены на дистант из-за ОРВИ, четыре из них находятся в Великих Луках.