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Общество

В великолукской школе № 1 перевели учеников на дистанционное обучение

В школе № 1 в Великих Луках введены ограничительные мероприятия по ОРВИ, ученики переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Всего по состоянию на 23 декабря в регионе пять образовательных учреждений переведены на дистант из-за ОРВИ, четыре из них находятся в Великих Луках.

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