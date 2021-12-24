Узнать о своих долгах и погасить их псковичи смогут сегодня в МФЦ и на железнодорожном вокзале

09:34, 24 декабря 2021, ПАИ

24 декабря в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области проходит Всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Проверить себя и своих родственников на наличие задолженности в Пскове можно будет в мобильных офисах судебных приставов:

- с 14:00 до 16:00 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области по адресу: ул. Белинского, д. 77а;

- с 13:00 до 15:00 на Псковском железнодорожном вокзале, где вместе с судебными приставами в акции будут участвовать сотрудники псковского ЛО МВД России на транспорте.

С 14:30 до 16:30 пройдёт горячая линия.

К главному судебному приставу Псковской области Сергею Колесникову можно будет обратиться, позвонив по номеру телефона 8 (8112) 69-90-98, и задать интересующий вопрос.

Все желающие смогут получить информацию о наличии долга, проконсультироваться у специалиста управления о порядке погашения задолженности, а также оплатить свой долг. Участие в акции – дело добровольное.