Возможные причины повторных положительных результатов тестов на COVID-19 назвала псковский врач

09:46, 24 декабря 2021, ПАИ

О возможных причинах положительных результатов ПЦР-тестов на коронавирус в период выздоровления рассказала «Псковской правде» и. о. заведующего 3-м инфекционным отделением Псковской областной инфекционной больницы Эльвина Давлятова.

ПЦР-исследование определяет такой показатель, как Ct. Он помогает оценить относительное количество вирусного генетического материала в образцах пациентов. Его содержание может быть низким, средним или высоким.

Как правило, низкий результат означает повышенную концентрацию вируса, однако он может быть связан ещё и с инкубационным периодом или стадией выздоровления или первичной репликацией вируса в других частях тела (нижние дыхательные пути, LRT), а также с ошибками проведения анализа на различных его этапах.

Высокое значение Ct указывает на низкую концентрацию вирусного генетического материала и, соответственно, более низкий риск передачи вируса. Такие значения обнаруживают при бессимптомной инфекции, острой стадии COVID-19 с высоким риском распространения инфекции, нарушениях преаналитического этапа, различных ошибках проведения ПЦР-исследования и также во время фазы выздоровления, когда вирусная нагрузка постепенно снижается, и у пациентов с ослабленным иммунитетом и госпитализированных людей с тяжелыми заболеваниями.

Врач отметила, что пожилой возраст, а вернее иммунное старение, также мешает формированию полноценного иммунного ответа, что приводит к более длительному бессимптомному инкубационному периоду.

По словам медика, значение Ct не абсолютно точный инструмент для прогнозирования динамики заболевания. На его значении сказываются различные аналитические факторы: правильный сбор, транспортировка и хранение, правильная постановка ПЦР в соответствии с инструкцией производителя и правильная интерпретация и оценка результатов.