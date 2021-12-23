Девять спортсменов Псковской области стали кандидатами в мастера спорта
Девять спортсменов региона стали кандидатами в мастера спорта. Соответствующий приказ издал комитет по спорту Псковской области.
Как отмечается в документе, спортивный разряд КМС присвоен на основании представленных документов и в соответствии с выполнением норм и требований единой всероссийской классификации.
КМС по шахматам стали: Александр Кульнев и Эвелина Галаханова.
КМС по кудо: Максим Шариков и Дарья Ширяева.
КМС по джиу-джитсу: Сергей Бондаренко, Глеб Стасюк, Дмитрий Булах, Дмитрий Удодов и Александр Спицин.
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