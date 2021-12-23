Девять спортсменов Псковской области стали кандидатами в мастера спорта

11:06, 24 декабря 2021, ПАИ

Девять спортсменов региона стали кандидатами в мастера спорта. Соответствующий приказ издал комитет по спорту Псковской области.

Как отмечается в документе, спортивный разряд КМС присвоен на основании представленных документов и в соответствии с выполнением норм и требований единой всероссийской классификации.

КМС по шахматам стали: Александр Кульнев и Эвелина Галаханова.

КМС по кудо: Максим Шариков и Дарья Ширяева.

КМС по джиу-джитсу: Сергей Бондаренко, Глеб Стасюк, Дмитрий Булах, Дмитрий Удодов и Александр Спицин.