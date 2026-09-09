Кубок Михаила Самарина по гребле на байдарках и каноэ пройдёт в Пскове 19 сентября

15:46, 09 сентября 2026, ПАИ

V Кубок Михаила Самарина по гребле на байдарках и каноэ состоится в Пскове 19 сентября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Ника».

Награды состязаний разыграют в трёх возрастных группах среди юношей и девушек 2005-2011, 2012-2013, а также 2014 и младше годов рождения. Заезды пройдут на дистанциях 200 и 500 метров.

В 10:00 19 сентября запланировано открытие состязаний. В 16:00 пройдёт церемония награждения.