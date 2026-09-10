Мастер-класс по танцам на колясках пройдёт в Пскове

10:44, 10 сентября 2026, ПАИ

Межрегиональная Федерация спортивных танцев на колясках проведёт мастер-класс по обучению танцам на колясках в Пскове. Мероприятие состоится 18–20 сентября при поддержке Фонда президентских грантов по программе «Свобода движения. Семья. Творчество. Спорт». Об этом ПАИ сообщили в организации «Добрея».

Мастер-класс проведут заслуженные мастера спорта, многократные чемпионы России, Европы и мира Максим Седаков и Светлана Кукушкина, а также помощник президента Федерации спортивных танцев на колясках Наталья Цветкова.

Организатором в Пскове выступает Центр доступной абилитации и реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Добрея» совместно с Центром лечебной педагогики.

К участию приглашаются танцоры на колясках и их партнёры, люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата разного возраста, танцоры без инвалидности, а также специалисты в области адаптивной физкультуры, тренеры и хореографы. Занятия пройдут в Центре лечебной педагогики.