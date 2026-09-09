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Чемпионат области по мини-футболу среди смешанных команд пройдёт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

Чемпионат Псковской области по мини-футболу 7 х 7 среди смешанных команд до 12 лет пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 15 сентября. Об этом ПАИ сообщили в региональной федерации футбола.

Фото: Федерация футбола Псковской области

Среди участников соревнования четыре коллектива: псковские «Россиянка красные» и «Россиянка белые», а также бежаницкий «Штурм» и пустошкинский «Метеор».

Все команды сыграют каждый с каждым в один круг, начиная с 12:00, а в 14:50 пройдёт награждение медалистов.

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