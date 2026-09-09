Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Бывший министр спорта России Колобков выдвинут, как кандидат на пост вице-президента FIDE

Бывший министр спорта России Павел Колобков утверждён в качестве кандидата на должность вице-президента Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом пишет ТАСС.

Павел Колобков. Фото: Министерство спорта РФ

Ранее Колобков сообщал, что несколько международных федераций выразили готовность выдвинуть его на этот пост.

56-летний Колобков возглавлял Министерство спорта РФ с октября 2016 по январь 2020 года. Как спортсмен он добился выдающихся результатов в фехтовании на шпагах: победа на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, две серебряные и три бронзовые олимпийские награды. Также на его счету шесть титулов чемпиона мира и две победы на первенствах Европы.

Голосование по руководящим должностям FIDE состоится на генеральной ассамблее организации, которая пройдёт 26–27 сентября в Самарканде.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 сентября 2026

WADA пока не готово провести очный аудит РУСАДА в России
09 сентября 2026

Бывший министр спорта России Колобков выдвинут, как кандидат на пост вице-президента FIDE
09 сентября 2026

Кубок Михаила Самарина по гребле на байдарках и каноэ пройдёт в Пскове 19 сентября
09 сентября 2026

Чемпионат области по мини-футболу среди смешанных команд пройдёт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
09 сентября 2026

Псковская футболистка перешла в «Мастер-Сатурн» в Подмосковье
09 сентября 2026

Псковский баскетбольный арбитр Денис Аторин прошёл центральный семинар судей и комиссаров РФБ
09 сентября 2026

Псковская команда сыграет в международном Суперкубке «КЭС-Баскет»
09 сентября 2026

«Луки-Энергия – 2» сыграла вничью с «Динамо-Карелией»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...