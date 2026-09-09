Бывший министр спорта России Колобков выдвинут, как кандидат на пост вице-президента FIDE

16:18, 09 сентября 2026, ПАИ

Бывший министр спорта России Павел Колобков утверждён в качестве кандидата на должность вице-президента Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом пишет ТАСС.

Ранее Колобков сообщал, что несколько международных федераций выразили готовность выдвинуть его на этот пост.

56-летний Колобков возглавлял Министерство спорта РФ с октября 2016 по январь 2020 года. Как спортсмен он добился выдающихся результатов в фехтовании на шпагах: победа на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, две серебряные и три бронзовые олимпийские награды. Также на его счету шесть титулов чемпиона мира и две победы на первенствах Европы.

Голосование по руководящим должностям FIDE состоится на генеральной ассамблее организации, которая пройдёт 26–27 сентября в Самарканде.