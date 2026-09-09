WADA пока не готово провести очный аудит РУСАДА в России

17:06, 09 сентября 2026, ПАИ

Специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) на данный момент считают проведение очной проверки деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на территории РФ небезопасным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального директора РУСАДА Веронику Логинову.

По её словам, переговоры об организации аудита продолжаются, однако эксперты WADA пока не готовы приехать в страну. При этом в агентстве подчеркнули, что полностью готовы к началу процедуры в любое время. Подготовлена новая версия Общероссийских антидопинговых правил, учитывающая все изменения в актуализированных редакциях Всемирного антидопингового кодекса 2027 года и соответствующих стандартов.

Логинова добавила, что обновлённая редакция будет представлена на ежегодном всероссийском форуме в ноябре. Кроме того, РУСАДА готовится к очередному заседанию антидопингового клуба стран БРИКС, запланированному на октябрь.

В настоящее время РУСАДА не имеет статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В сентябре 2022 года WADA провело заочную проверку деятельности РУСАДА. По итогам аудита было выдвинуто одно критическое замечание – необходимость внесения антидопинговых поправок в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ». Соответствующий законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтениях 10 июня 2026 года.

Для восстановления статуса РУСАДА остаётся пройти только очный аудит WADA. Все остальные замечания, выявленные в ходе предыдущей проверки, уже устранены.