Дубль «Луки-Энергии» обыграл «Динамо-Карелию» на чемпионате СЗФО

10:29, 10 сентября 2026, ПАИ

Футболисты «Луки-Энергии – 2» на выезде обыграли «Динамо-Карелию» со счётом 3:2 в матче чемпионата Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Игрок гостей Сергей Агарёв открыл счёт на 22-й минуте встречи. Динамовцы сравняли счёт во втором тайме голом с пенальти, однако затем дважды отличился нападающий великолучан Геннадий Никитин. Под занавес встречи «Динамо-Карелия» забила ещё один мяч, но отыграться не смогла.

Великолукские дублёры вышли на первое место в турнирной таблице окружного чемпионата, обойдя «Псков» на один балл.

19 и 20 сентября футболисты из Великих Лук в двух матчах на своём поле примут «Динамо-Карелию».