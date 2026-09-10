ISU отклонил апелляции Валиевой и Кондратюка на лишение нейтрального статуса

10:49, 10 сентября 2026, ПАИ

Международный союз конькобежцев (ISU) отказал российским фигуристам Марку Кондратюку, Камиле Валиевой, Александре Степановой и Ивану Букину в предоставлении нейтрального статуса, отклонив их апелляции. Об этом сообщила пресс-служба организации, пишет ТАСС.

Ранее ISU лишил Валиеву и Кондратюка возможности выступать на международных турнирах, а Степановой и Букину отказал в допуске изначально. Все четверо обжаловали это решение.

Как отметили в пресс-службе ISU, спортсмены не соответствуют критериям для участия в соревнованиях в статусе индивидуальных нейтральных атлетов. Дополнительных комментариев по конкретным делам в организации не дают, пока сохраняется возможность обжалования.