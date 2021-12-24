Псковскому школьнику вручили награду за спасение тонущего ребёнка

10:21, 24 декабря 2021, ПАИ

Ученик псковской школы №3, семиклассник Ян Мавроди получил медаль «За спасение на воде». Заслуженную награду мальчику вручило руководство Главного управления МЧС России по Псковской области, сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своём Instagram-аккаунте.

Летом школьник увидел тонущего в реке первоклассника. Не раздумывая, он кинулся на помощь и вынес мальчика на руках на берег. О произошедшем в школу сообщила бабушка спасенного мальчика. «Очень хочется, чтобы такой поступок не остался незамеченным. Пусть все дети вашей школы знают, кто учится рядом с ними, и гордятся своим товарищем», - написала она.

Борис Елкин от имени администрации Пскова и себя лично поблагодарил Яна за неравнодушие и мужество. Отрадно, что среди псковских школьников есть такие дети, которые, рискуя своей жизнью, готовы в любую минуту прийти на помощь.