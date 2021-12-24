Цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО» продолжит история о соборе Василия на Горке

11:49, 24 декабря 2021, ПАИ

Много лет назад под этой горкой бежала река, а на звоннице храма висел осадный колокол. Его тревожный звон в 1581 году предупредил город о наступлении войск Стефана Батория.

Храм Василия на Горке был переделан в начале XIX века. В том виде он сохранялся до Великой Отечественной войны. В церковь попал снаряд. После войны псковские реставраторы восстановили кровлю, сделали плоский потолок. И уже в таком виде храм дошел до нашего времени.

Напомним, что в проект «Псковские храмы в ЮНЕСКО» вошло 10 эпизодов о памятниках ЮНЕСКО в Пскове, которые раскроют уникальную историю храмов, тайны и познакомят зрителя с удивительными находками, которые скрывались под сводами соборов. В съемках приняли участие десятки ведущих экспертов, краеведов, археологов и священнослужителей.

Проект выходит при поддержке администрации Псковской области и комитета по охране объектов культурного наследия.