Фильм о церкви Архангелов Михаил и Гавриила завершает уникальный цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО»
В церкви Архангелов Михаила и Гавриила сохранилась закладная доска, рассказывающая об истории строительства храма. Сегодня, как много лет назад, ни один путник не пройдет мимо собора, расположенного на главной улице города, ведущей к Кремлю.
Беленые фасады корпусов, необычная, напоминающая московскую, колокольня, загадочный и уютный внутренний дворик, в котором когда-то даже располагалась часовня. В XX же веке на месте храма находился языческий курган.
Напомним, что в проект «Псковские храмы в ЮНЕСКО» вошло 10 эпизодов о памятниках ЮНЕСКО в Пскове, которые раскроют уникальную историю храмов, тайны и познакомят зрителя с удивительными находками, которые скрывались под сводами соборов. В съемках приняли участие десятки ведущих экспертов, краеведов, археологов и священнослужителей.
Проект выходит при поддержке администрации Псковской области и комитета по охране объектов культурного наследия.
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Фильм о церкви Архангелов Михаил и Гавриила завершает уникальный цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО»
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