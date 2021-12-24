Фильм о церкви Архангелов Михаил и Гавриила завершает уникальный цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО»

10:57, 24 декабря 2021, ПАИ

В церкви Архангелов Михаила и Гавриила сохранилась закладная доска, рассказывающая об истории строительства храма. Сегодня, как много лет назад, ни один путник не пройдет мимо собора, расположенного на главной улице города, ведущей к Кремлю.

Беленые фасады корпусов, необычная, напоминающая московскую, колокольня, загадочный и уютный внутренний дворик, в котором когда-то даже располагалась часовня. В XX же веке на месте храма находился языческий курган.

Напомним, что в проект «Псковские храмы в ЮНЕСКО» вошло 10 эпизодов о памятниках ЮНЕСКО в Пскове, которые раскроют уникальную историю храмов, тайны и познакомят зрителя с удивительными находками, которые скрывались под сводами соборов. В съемках приняли участие десятки ведущих экспертов, краеведов, археологов и священнослужителей.

Проект выходит при поддержке администрации Псковской области и комитета по охране объектов культурного наследия.