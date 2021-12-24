Ещё шесть жителей Псковской области скончались от коронавируса

11:54, 24 декабря 2021, ПАИ

Ещё шесть жителей Псковской области скончались от коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона. Общее число умерших в результате COVID-19 достигло 1 220 человек.

Заразились 157 псковичей. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии - 70 365. Выздоровели 519 человек, с начала пандемии - 63 406.

