Ещё шесть жителей Псковской области скончались от коронавируса
Ещё шесть жителей Псковской области скончались от коронавируса, сообщает официальный Telegram-канал региона. Общее число умерших в результате COVID-19 достигло 1 220 человек.
Заразились 157 псковичей. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии - 70 365. Выздоровели 519 человек, с начала пандемии - 63 406.
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