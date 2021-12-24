Псковские памятники ЮНЕСКО – в медиацентре ПАИ подводят итоги работы по сохранению и популяризации в 2021 году
24 декабря в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвященная работе по сохранению и популяризации псковских памятников, входящих в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также итогам деятельности комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области за 2021 год.
Итоги работы подводят председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик и генеральный директор АНО «Возрождение культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко.
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24 декабря 2021
Псковские памятники ЮНЕСКО – в медиацентре ПАИ подводят итоги работы по сохранению и популяризации в 2021 году