Псковские памятники ЮНЕСКО – в медиацентре ПАИ подводят итоги работы по сохранению и популяризации в 2021 году

13:12, 24 декабря 2021, ПАИ

24 декабря в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвященная работе по сохранению и популяризации псковских памятников, входящих в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также итогам деятельности комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области за 2021 год.

Итоги работы подводят председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик и генеральный директор АНО «Возрождение культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко.