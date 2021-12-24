Проект бюджета формировался с учетом мнения жителей Пскова

12:55, 24 декабря 2021, ПАИ

Проект бюджета формировался с учетом мнения жителей Пскова. Об этом заявила глава города Елена Полонская в ходе общения с журналистами по итогам сессии городской Думы, на которой был принят бюджет на 2022 год и плановый период.

Она сообщила, что в адрес гордумы и ей лично поступило более 500 обращений по внесению изменений в проект бюджета. И в большей степени эти предложения были учтены. «Это и строительство пешеходной дорожки на улице Яна Райниса, и освещение, большой ремонт КНС будет произведен на Яна Райниса, ДОС-120 — также предложение жителей», - перечислила Елена Полонская. Кроме того, в 2022 году запланирован ремонт более 20 дворовых территорий, ремонт проездов к социально важным учреждениям и объектам — детским садам, школам, медицинским учреждениям.

Елена Полонская добавила, что в течение года будут поступать дополнительные дотации, субсидии и бюджет города будет увеличиваться. По её словам, это значит, что в план ремонта будут включать новые дворы и улицы.