Владимир Путин: Мы расширили количество семей, получающих поддержку

13:27, 24 декабря 2021, ПАИ

Вопросы расширения мер поддержки семей с детьми, пенсионеров, поддержания демографии, улучшения жилищных условий, развития инфраструктуры регионов, малых городов и сел прозвучали в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая прошла 23 декабря. В общей сложности глава государства ответил на 55 вопросов, сообщает сайт er.ru.

Владимир Путин рассказал, что принятый недавно бюджет является социально направленным. В частности, выросли расходы на здравоохранение и социальную политику, несмотря на пандемию. Будет обеспечено финансирование многих направлений.

«Социальные расходы федерального бюджета в 2022 году превысят 4 трлн рублей. В этом году расходы составили 3,9 трлн рублей. Мы расширили количество семей, которые получают поддержку от государства, начали выплачивать пособия беременным женщинам в сложной ситуации. Делали единоразовые выплаты людям. В этом году продолжили ряд мероприятий подобного рода. Все было нацелено на то, чтобы поддержать людей напрямую или через бизнес, если он сохранял рабочие места или уровень зарплаты. Кроме прочего, мы повысили МРОТ и прожиточный минимум. Повышаются сразу социальные выплаты, отражается это и на индексации пенсий», - перечислил президент.

Многие из действующих мер поддержки были приняты по инициативе «Единой России». Созданию комплексной системы мер поддержки семей с детьми посвящен отдельный раздел народной программы партии.

Также в ходе общения с журналистами президент сообщил, что будет решен вопрос индексации пенсий, соответствующие решения будут приняты и по силовому блоку. По инициативе партии в 2023 году темпы индексации денежного содержания будут повышены на 5% дополнительно – средства уже предусмотрены в бюджете.

Много вопросов касалось развития сельских территорий. «Единая Россия» добилась увеличения финансирования на программу комплексного развития в бюджете на 2022–2024 годы. Дополнительные средства будут направлены в том числе на строительство социальных объектов. Владимир Путин отметил, что создание инфраструктуры на селе, строительство и ремонт сельских школ – это первоочередные задачи.

В конце июля «Единая Россия» передала в Минпросвещения реестр из 7200 школ, нуждающихся в капремонте по всей стране. Учебные заведения будут отремонтированы в течение ближайших 5 лет. Кроме того, по инициативе «Единой России» в новом бюджете дополнительно заложено 45 млрд рублей на расселение из ветхого и аварийного жилья.

Владимир Путин напомнил о необходимости модернизации почтовых отделений в сельской местности для расширения их функционала. Эту задачу глава государства ставил на съезде «Единой России». По инициативе партии уже в 2022 году будет модернизировано 632 отделения «Почты России» в первых трех пилотных регионах.

Задавали президенту и вопросы по поводу работы системы здравоохранения. Владимир Путин напомнил, что система справилась с трудностями, которые существовали в первую волну. Помощь медикам в этом оказали, в том числе, волонтеры. Волонтерские центры «Единой России» продолжают и сейчас оказывать помощь миллионам жителей страны, медикам в «красных зонах». Добровольцы занимаются автоволонтерством, обеспечивают медиков продуктовыми наборами и горячим питанием, развозят лекарства пациентам. В этой работе задействовано более 80 тысяч человек.

Остановился Владимир Путин на постковидном восстановлении, диспансеризации переболевших граждан. Содействовать выполнению программы медицинской реабилитации он ранее поручил «Единой России» – финансирование программы партия обеспечила в бюджете.

В народную программу партии включены вопросы модернизации сферы обращения с ТКО — они также обсуждались в ходе пресс-конференции. «Нужно разъяснять людям, как работают заводы по переработке, в чем заключается их экономическая и экологическая целесообразность. Они прямо в центре городов работают и не оказывают никакого влияния. Существуют и другие сопровождающие — рабочие места, уровень заработной платы», - сказал Владимир Путин.