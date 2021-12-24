Основная часть работ в псковском храме Косьмы и Дамиана завершится в 2022 году

13:25, 24 декабря 2021, ПАИ

Основная часть работ в псковском храме Косьмы и Дамиана, вошедшем в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, завершится в 2022 году, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик.

Он отметил, что реставрацию этой церкви можно считать отличным примером сохранения такого рода объектов. По его словам, уже сегодня можно видеть результаты работы специалистов в этом храме, в частности отреставрированную звонницу. На воссоздание церкви в первозданном виде понадобилось около 71 млн рублей.

Вадим Нэдик в очередной раз отметил, что включение десяти псковских храмов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО является важным историческим и репутационным событием, который добавляет интереса к церквям со стороны российских и иностранных туристов.

«Однако все десять объектов из списка в той или иной степени нуждаются в ремонтах. В частности, мы обеспокоены состоянием кровли собора Иоанна Предтечи», - отметил Нэдик.