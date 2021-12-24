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Культура

В апреле-мае Анастасиевскую часовню отодвинут от Ольгинского моста

В апреле-мае Анастасиевскую часовню в Пскове отодвинут от Ольгинского моста, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации генеральный директор АНО «Возрождение культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко.

«В прошлом году мы начали проектные работы по переносу часовни, но перед переносом требовалось произвести изыскательские работы, укрепить фрески, решить земельные вопросы. Всем этим мы занимались целый год. Уже есть 3D-визуализация, как всё будет происходить», - уточнил Василенко.

По его словам, перенос запланирован на апрель-май 2022 года. «Часовня будет располгаться ближе к корпусу ПсковГУ», - добавил Денис Василенко.

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