Вадим Нэдик: Памятники ЮНЕСКО - дополнительные точки притяжения туристов в Псков

14:03, 24 декабря 2021, ПАИ

Псковские храмы, вошедшие в список всемирного наследия ЮНЕСКО, стали дополнительными точками притяжения туристов в Псков, заявил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик.

«Польза есть и она очевидна. Это и организация культурного взаимодействия, научного сотрудничества на международном уровне, популяризация России, привлечение иностранных и российских специалистов к изучению наших церквей. Дополнительный стимул приехать в Псков для наших и иностранных (после пандемии) туристов. Более того, есть путешественники, которые целенаправленно объезжают объекты ЮНЕСКО в разных странах», - перечислил Вадим Нэдик.

«Объект из списка ЮНЕСКО - всегда высокая планка. Мы привлекаем самых лучших специалистов, которые работают и за рубежом, так как уровень реставрации должен быть высоким. Компаниям интересно приходить на такие объекты и реализовывать свой опыт», - добавил Генеральный директор АНО «Возрождение культурного наследия Пскова и Псковской области» Денис Василенко.