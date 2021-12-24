Автомобиль перевернулся в кювет в Гдовском районе
Автомобиль перевернулся в кювет 24 декабря в Гдовском районе, передаёт корреспондент газеты «Гдовская заря».
Авария произошла на 79-м км автодороги Псков—Гдов — Сланцы.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2114 на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
За рулём авто был уроженец Плюсского района, водитель направлялся в сторону Гдова. Также с ним была девушка-пассажир. Медицинская помощь участникам аварии не потребовалась.
В результате ДТП машина получила незначительные механические повреждения. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.
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