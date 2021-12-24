Автомобиль перевернулся в кювет в Гдовском районе

14:19, 24 декабря 2021, ПАИ

Автомобиль перевернулся в кювет 24 декабря в Гдовском районе, передаёт корреспондент газеты «Гдовская заря».

Авария произошла на 79-м км автодороги Псков—Гдов — Сланцы.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2114 на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

За рулём авто был уроженец Плюсского района, водитель направлялся в сторону Гдова. Также с ним была девушка-пассажир. Медицинская помощь участникам аварии не потребовалась.

В результате ДТП машина получила незначительные механические повреждения. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.