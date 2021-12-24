До -17 градусов ожидается предстоящей ночью в Псковской области
25 декабря в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдёт небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС.
Будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура по области: ночью -17…-12 градусов, днем -10…-5 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы.
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