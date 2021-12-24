Двум школьникам в Псковской области вручили медали «За спасение погибающих на водах»

15:30, 24 декабря 2021, ПАИ

24 декабря в Псковской области двум школьникам вручили медали МЧС России «За спасение погибающих на водах». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В школе №3 города Пскова наградили Яна Мавроди 2008 года рождения, учащегося 7 «Б» класса. 7 июля молодой человек проявил смелость, отвагу и самоотверженность при спасении человека на воде.

Он отдыхал на пляже вместе со своей семьей. Там же находился мальчик с бабушкой. Он учился плавать при помощи доски, бабушка наблюдала за ним с берега. К пляжу начали подплывать гидроциклы, тем самым создавая волны, которые выбили из рук мальчика доску, оставив его на глубине без опоры. Мальчик испугался, начал барахтаться и плакать. «И несмотря на то, что на пляже было многолюдно, а большую часть отдыхающих составляли взрослые, Ян, не раздумывая, бросился в воду и, взяв мальчика на руки, вынес на берег», - рассказали в МЧС.

Медаль молодому человеку вручили заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области) Игорь Зарытовский, а также начальник отделения подбора и расстановки кадров Главного управления МЧС России по Псковской области Евгений Тарасов.

Глава администрации города Пскова Борис Елкин вручил Яну Мавроди благодарственное письмо, а также выразил слова благодарности за неравнодушие и мужество.

Также сегодня сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области в поселке Дедовичи наградили учащегося 8 «А» класса Дедовичской средней школы №1 Ивана Мутовина. 12 июля он купался в реке Шелонь в поселке Дедовичи вместе с Ильёй Васильевым. Последний неосторожно нырнул и под водой ударился о камень. Иван Мутовин заметил, что друг стал тонуть, и, не раздумывая, поплыл в его сторону. Доплыв до мальчика, он достал его из воды, перевернул на спину и последовал с ним к берегу.

За проявленные смелость, отвагу и самоотверженность при спасении людей на водных объектах Иван Мутовин также удостоен медали МЧС России «За спасение погибающих на водах».