На месте бывшей канатной фабрики в Пскове появится туристический комплекс
Совет по инвестициям одобрил к заключению инвестиционного соглашения проект ООО «СевЗапИнвест» по созданию многофункционального туристического комплекса в Пскове на улице Л. Поземского. Заседание провел 24 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
В рамках проекта предполагается выполнение комплекса работ по реставрации, восстановлению, реконструкции, регенерации и приспособлению зданий, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Фабрика канатная Г. Ю. Мейера». Планируемый объем инвестиций — 845 млн рублей. «Интересный проект. Выгодная локация. Объект может стать хорошим вкладом в развитие туристической инфраструктуры Пскова», — подчеркнул губернатор.
Также к заключению соглашения одобрен и проект «Луки-Парк» от Агентства ипотечного кредитования. Ранее он был признан стратегическим и инвестору предоставлена поддержка в виде сопровождения. По проекту, который включен в туристский кластер «Духовные истоки», в 2020 году в Великих Луках открыт единственный в регионе «Динопарк» и модернизирован парк аттракционов. Инвестор рассказал, что только в этом году парк посетили более 65 тысяч человек. В ходе реализации других этапов планируется построить в Великих Луках спортивно-оздоровительный, семейный развлекательный комплексы и современную гостиницу. На реализацию проекта инвестор намерен направить более 1 млрд рублей. Глава региона в свою очередь дал положительную оценку проекту, отметив его большой потенциал.
Еще один рассмотренный проект предполагает разработку известнякового карьера в Середкинской волости Псковского района. Инвестор (ООО «Прогресс») ознакомил с планами по добыче известнякового щебня, который может быть использован для строительства второстепенных дорог и отсыпки площадок. После выхода на полную производственную мощность планируется добывать около 630 тыс. кубометров щебня в год. На разработку карьера инвестор готов направить 238 млн рублей собственных средств. В рамках рассмотрения вопроса принято решение перед реализацией проекта провести историко-культурную экспертизу.
Участники совета также поддержали ООО «ГиперСтрой», который представил проект по созданию сети моек самообслуживания. Они будут размещаться в отдаленных спальных районах Пскова. На реализацию проекта инвестор готов направить более 63 млн рублей.
По итогам обсуждения было единогласно одобрено внесение изменений в ранее заключенное инвестсоглашение «ПсковАгроИнвеста» по строительству молочно-товарной фермы роботизированного доения в Псковском районе. Корректировки предполагают серьезное увеличение общего поголовья. В частности, численность фуражных коров возрастет с 1,8 до 2 тыс. голов, а также обновленным проектом предполагается размещение на территории фермы свыше 2 тыс. голов молодняка крупного рогатого скота. Также будет возведен и ряд специализированных сельхозпостроек для размещения стада, хранения кормов. В связи с этим предполагаемый объем инвестиций увеличивается почти до 2,6 млрд рублей. В настоящее время реализация проекта уже началась и в создание производственных помещений вложено более 1,2 млрд рублей.
Совет по инвестициям одобрил предоставление господдержки в виде налоговых льгот еще одному инвестору - ООО «ВСГЦ», который представил проект по расширению действующих производственных площадей, стартовавший в 2018 году. В его рамках построено три очереди селекционно-генетического центра по свиноводству и созданы площадки свиноводческого комплекса на 720 тыс. свиней в год. На полную производственную мощность планируется выйти к концу следующего года. Объем осуществленных затрат составил 8,6 млрд рублей.
Рассмотрев инвестпроект по созданию комплексного турпродукта в Печорском районе, участники заседания признали его соответствующим критериям регионального закона области о земельных отношениях. Проект реализуется с 2019 года. За это время создано несколько объектов для отдыха и оздоровления. В планах — развитие агротуризма с освоением сельхозземель для растениеводства. Общий объем инвестиций по проекту — более 100 млн рублей. Кроме того, в рамках заседания инвестор подтвердил готовность по выполнению социального обязательства — осуществления газификации социально значимых объектов деревни Крупп Печорского района.
По итогам рассмотрения всех вопросов глава региона пожелал инвесторам удачной реализации представленных проектов.
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