Первая модельная библиотека открылась в Великих Луках

17:50, 24 декабря 2021, ПАИ

Ещё одна библиотека модернизирована в Псковской области в рамках реализации национального проекта «Культура». 24 декабря после ремонта открылась детская городская библиотека имени А. Гайдара в Великих Луках, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В учреждении проведены ремонтные работы, закуплена компьютерная техника и мультимедийное оборудование, современная и комфортная мебель. Кроме того, приобретено свыше 7 тысяч экземпляров новых книг — лучших произведений мировой и отечественной литературы. На эти цели из федерального и регионального бюджетов было направлено 5,5 млн рублей. Средства выделены по итогам победы библиотеки в дополнительном отборе конкурса 2021 года.

В ходе модернизации преобразилось библиотечное пространство. Оно организовано по типу книжного городка, в котором созданы интерактивные площадки для чтения и общения ребят разных возрастных групп.

В «Детском квартале» представлена литература для дошкольного и младшего школьного возраста на ярких стеллажах в виде домиков, а также развивающие компоненты. Среди них — сенсорный игровой терминал и бизидом для развития мелкой моторики детей.

«Микрорайон 12+ — территория читателей среднего и старшего школьного возраста. В ней посетителей ждут книжные небоскребы, а также отдельные зоны для любителей IT-технологий, где разместились компьютеризированные места для пользователей с интернет-доступом к удаленным информационным ресурсам. Это помещение многофункционально и может трансформироваться в диалог-пространство, зал для проведения различных встреч и мероприятий.

В библиотеке появился и мультифункциональный зал «Кругозор». Он также может трансформироваться под разные события: массовые мероприятия для детей и родителей, в том числе праздники, лекции, встречи с писателями и выдающимися людьми. Интересной особенностью зала является интерактивный глобус, с помощью которого дети смогут путешествовать по всему миру, не выходя из стен библиотеки.

В фойе библиотеки расположились выставочная зона «Аллея творчества» и интерактивный «Информационный киоск».

Как отметили работники библиотеки, обновление учреждения и пополнение книжного фонда стало замечательным подарком к 85-летнему юбилею учреждения.

Напомним, за последние два года на территории Псковской области открылись 8 модельных библиотек, в том числе две сельские. Обновление учреждений прошло в Пскове, Великих Луках, Порховском и Печорском районах. В следующем году модернизированы будут Дновская, Дедовичская и Печорская центральные районные библиотеки, а также детская районная библиотека Палкинской централизованной библиотечной системы.