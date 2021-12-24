Неделя посланий. Очередной выпуск «Псковского телеграма»

19:31, 24 декабря 2021, ПАИ

Главным медийным событием недели в России стала большая пресс-конференция президента Владимира Путина, а в Псковской области – бюджетное послание губернатора Михаила Ведерникова и принятие бюджета Псковским областным Собранием на 2022 год. Ведущие «Псковского телеграма» Александр Машкарин и Антон Сергеев обсудили главные слова главы государства на пресс-конференции, о чём его не спросили, а также особенности голосования за региональный бюджет.

Кроме того, темами нового выпуска «Псковского телеграма» стали главные медиапроекты года, настоящие и мнимые отставки в администрации области.

Программа «Псковский телеграм» начала выходить в феврале 2021 года. Выпуски программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ и в Telegram-канале «Псковские новости».