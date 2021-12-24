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Общество

Депутат ГД Александр Козловский поблагодарил медицинский персонал Псковской инфекционной больницы

Депутат привёз медикам сладости к чаю. Фото: скрин видео.

Сегодня, 24 декабря 2021 года, накануне праздника депутат Госдумы Александр Козловский приехал в Псковскую областную инфекционную больницу, чтобы поблагодарить медицинский персонал за самоотверженный труд. Он передал персоналу больницы две коробки сладостей к чаю.

«Благодарю наших медиков за профессионализм, выдержку и труд в это непростое время. На их плечах по-прежнему колоссальная нагрузка. Мы и дальше будем оказывать медикам всю необходимую помощь и поддержку в преодолении вызовов времени. Отдельное спасибо главврачу Анастасии Повторейко», – написал в своём Telegram-канале Александр Козловский.

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