Депутат ГД Александр Козловский поблагодарил медицинский персонал Псковской инфекционной больницы

19:10, 24 декабря 2021, ПАИ

Сегодня, 24 декабря 2021 года, накануне праздника депутат Госдумы Александр Козловский приехал в Псковскую областную инфекционную больницу, чтобы поблагодарить медицинский персонал за самоотверженный труд. Он передал персоналу больницы две коробки сладостей к чаю.

«Благодарю наших медиков за профессионализм, выдержку и труд в это непростое время. На их плечах по-прежнему колоссальная нагрузка. Мы и дальше будем оказывать медикам всю необходимую помощь и поддержку в преодолении вызовов времени. Отдельное спасибо главврачу Анастасии Повторейко», – написал в своём Telegram-канале Александр Козловский.