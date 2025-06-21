Акция «Чистый памятник» прошла в Себежском районе

17:56, 21 июня 2025, ПАИ

Акция «Чистый памятник» прошла в деревне Томсино Себежского района, пишет газета «Призыв».

Ко Дню памяти и скорби неравнодушные жители деревни привели в порядок братское захоронение.

Кроме того, в деревне Бояриново в Себежском районе состоялся субботник ко Дню памяти и скорби. Жители убрали территорию вокруг братского захоронения и у храма.

Напомним, что ежегодно в День памяти и скорби, 22 июня, Псковская область со всей страной вспоминает одну из самых печальных дат в истории России – начало Великой Отечественной войны. В 84-ю годовщину в регионе пройдёт множество просветительских, патриотических и культурных мероприятий, приуроченных к этой значимой дате.

Добавим, что 22 июня в 12:15 по московскому времени на всей территории России пройдёт Всероссийская акция «Минута молчания» в память о миллионах граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны.