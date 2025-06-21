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Общество

В Пскове почтили память героев Великой Отечественной войны в преддверии Дня памяти и скорби

Накануне Дня памяти и скорби, установленного указом президента России в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, псковичи отдали дань уважения героям, защищавшим Родину в военные годы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

  • В Пскове почтили память героев Великой Отечественной войны в преддверии Дня памяти и скорби
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Пскове почтили память героев Великой Отечественной войны в преддверии Дня памяти и скорби
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Пскове почтили память героев Великой Отечественной войны в преддверии Дня памяти и скорби
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Пскове почтили память героев Великой Отечественной войны в преддверии Дня памяти и скорби
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Пскове почтили память героев Великой Отечественной войны в преддверии Дня памяти и скорби
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Пскове почтили память героев Великой Отечественной войны в преддверии Дня памяти и скорби
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Пскове почтили память героев Великой Отечественной войны в преддверии Дня памяти и скорби
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • В Пскове почтили память героев Великой Отечественной войны в преддверии Дня памяти и скорби
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Спустя 84 года со дня начала войны представители руководства Управления МВД России по Псковской области, члены общественного совета при региональном УМВД, ветераны ведомства приняли участие в общенациональной акции «Свеча памяти».

Присутствующие в знак скорби зажгли свечи, символизирующие память о воинах, отдавших жизнь за Родину, а затем возложили цветы к подножию памятника сотрудникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Память погибших почтили минутой молчания.

Аналогичные акции проходят на всей территории страны.

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