Псковича хотели задержать за фото с флагом города на фоне Бурдж-Халифы
Псковского путешественника и тренера по плаванию Марка Мордовцева чуть не задержали полицейские в Дубае за фото с флагом Пскова на фоне Бурдж-Халифы. Об этом пишет «Псковская правда».
Марк Мордовцев сообщил, что его задержали в Дубае из-за фотографии с флагом, так как, по словам полицейских, это запрещено. Пскович пояснил правоохранителям, что это флаг его родного города Пскова, с которым он уже объездил полмира. Полицейские отправили снимок начальству, проверили его с помощью искусственного интеллекта и провели поиск в интернете, чтобы выяснить значение символов на флаге.
Комментируя инцидент, Марк отметил, что теперь даже в Дубае узнали о существовании великого города Пскова.
Напомним, недавно Марк Мордовцев развернул флаг Псковской области на самом оживлённом перекрёстке Токио.
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