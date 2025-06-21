Псковича хотели задержать за фото с флагом города на фоне Бурдж-Халифы

18:24, 21 июня 2025, ПАИ

Псковского путешественника и тренера по плаванию Марка Мордовцева чуть не задержали полицейские в Дубае за фото с флагом Пскова на фоне Бурдж-Халифы. Об этом пишет «Псковская правда».

Марк Мордовцев сообщил, что его задержали в Дубае из-за фотографии с флагом, так как, по словам полицейских, это запрещено. Пскович пояснил правоохранителям, что это флаг его родного города Пскова, с которым он уже объездил полмира. Полицейские отправили снимок начальству, проверили его с помощью искусственного интеллекта и провели поиск в интернете, чтобы выяснить значение символов на флаге.

Комментируя инцидент, Марк отметил, что теперь даже в Дубае узнали о существовании великого города Пскова.

Напомним, недавно Марк Мордовцев развернул флаг Псковской области на самом оживлённом перекрёстке Токио.