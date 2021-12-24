Более 163 млн рублей направлено в районы Псковской области на финансирование мер социальной поддержки в январе 2022 года

20:41, 24 декабря 2021, ПАИ

24 декабря 2021 года в органы социальной защиты городов и районов области направлены денежные средства в сумме 163,1 млн рублей на финансирование мер социальной поддержки за январь 2022 года. Об этом сообщили в комитете по социальной защите Псковской области. Выплаты будут произведены следующим категориям граждан:

труженикам тыла,

ветеранам труда Псковской области,

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,

сельским специалистам, проживающим в сельской местности,

многодетным семьям,

на детей в малообеспеченных семьях,

опекаемым семьям.

Также направлены денежные средства на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Зачисление на счета граждан производится в течение трёх рабочих дней.

Почта начнёт производить выплату с 5 января 2022 года.

Просьба проявить понимание и терпение.