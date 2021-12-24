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Соцсфера

Более 163 млн рублей направлено в районы Псковской области на финансирование мер социальной поддержки в январе 2022 года

Органы соцзащиты направили финансы для социальных выплат в январе. Фото: комитет соцзащиты Псковской области

24 декабря 2021 года в органы социальной защиты городов и районов области направлены денежные средства в сумме 163,1 млн рублей на финансирование мер социальной поддержки за январь 2022 года. Об этом сообщили в комитете по социальной защите Псковской области. Выплаты будут произведены следующим категориям граждан:

  • труженикам тыла,
  • ветеранам труда Псковской области,
  • реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,
  • сельским специалистам, проживающим в сельской местности,
  • многодетным семьям,
  • на детей в малообеспеченных семьях,
  • опекаемым семьям.

Также направлены денежные средства на выплату субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Зачисление на счета граждан производится в течение трёх рабочих дней.
Почта начнёт производить выплату с 5 января 2022 года.
Просьба проявить понимание и терпение.

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