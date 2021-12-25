В опочецкой гимназии состоялся третий этап подготовки учителей «шахматного всеобуча»

19:03, 25 декабря 2021, ПАИ

В Опочке состоялся третий этап подготовки учителей «шахматного всеобуча». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Лекции и практические занятия прошли на территории Всероссийского ресурсного центра шахматного образования, который функционирует при гимназии, носящей имя Александра Петрова.

Для 15 педагогов из образовательных организаций Псковской области, а также работников регионального центра шахматного образования и спорта, созданного в 2020 году по решению губернатора области Михаила Ведерникова, прошли трёхдневные курсы повышения квалификации. Учебные мероприятия, а также итоговое тестирование были проведены под руководством директора опочецкой гимназии, педагога высшей квалификационной категории Юрия Богашёва.

Перед слушателями курсов выступили ведущие специалисты областной Федерации шахмат и ПОИПКРО: главный тренер сборных команд области по шахматам, педагог высшей квалификационной категории, кандидат в мастера спорта России по шахматам Александр Шпак, президент ФШПО, кандидат юридических наук, международный арбитр Дмитрий Шахов, заведующий учебным отделом ПОИПКРО, психолог Павел Гриневич.

Программа курсов была разработана и утверждена Псковским институтом повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО) совместно с Федерацией шахмат Псковской области. Финансирование курсов повышения квалификации учителей «шахматного всеобуча» в Псковской области осуществляется за счёт Фонда президентских грантов, победу в котором одержала областная спортивная Федерация шахмат.

По итогам курсов после успешной сдачи зачётов слушатели получили удостоверения государственного образца о повышении квалификации.

Мероприятие прошло с соблюдением установленных региональными властями требований и ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.