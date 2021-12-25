Администрация Пскова прорабатывает новый автобусный маршрут от центра города до района Завокзалье

20:18, 25 декабря 2021, ПАИ

В администрации города Пскова состоялось совещание по важным вопросам организации общественного транспорта в Пскове, сообщили на странице городской администрации в Instagram.

Во встрече приняли участие представители комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, ПО «Псковавтодор», ГППО «Псковпассажиравтотранс» и УГИБДД по Псковской области.

В администрации отметили, что по просьбам жителей Завокзалья прорабатывается новый маршрут, который позволит добираться до центра города, минуя пешеходный мост через железнодорожные пути. Один из вариантов – пустить автобус малого класса от Привокзальной площади по Крестовскому шоссе, улицам Декабристов и Полевой до Паровозного проезда.

Администрация города уже выезжала на место с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым и депутатом от округа Алексеем Севастьяновым.

Сообщается, что дополнительно решено испытать новый маршрут на себе и проделать этот путь на «Газели City Next».