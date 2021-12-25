Два автомобиля вылетели в кювет на трассе Санкт-Петербург – Киев

20:26, 25 декабря 2021, ПАИ

На 329-м км трассы Санкт-Петербург – Киев два автомобиля вылетели в кювет, передаёт корреспондент газеты «Островские вести».

По предварительным данным, водитель автомобиля «Субаро» пошёл на обгон, не рассчитав расстояние до впереди идущего транспортного средства, которое двигалось навстречу. Автомобилист попытался резко уйти на свою полосу, однако машину стало заносить, в результате чего он столкнулся с «Тойотой». После столкновения оба автомобиля упали в кювет.

Как сообщил начальник ОГИБДД, водители не пострадали.

На месте происшествия работали аварийно-спасательная служба, скорая помощь, сотрудники ДПС.