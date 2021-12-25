Российские студенты смогут проходить стажировку в ведущих высокотехнологичных компаниях
Минобрнауки РФ должно предусмотреть возможность для студентов проходить стажировку на базе ведущих российских высокотехнологичных компаний. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Правительства РФ.
Отмечается, что пункт, касающийся подготовки кадров, есть в перечне поручений по итогам рабочей поездки премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Пермский край.
В сообщении говорится, что речь идёт о прохождении студентами практики и стажировки на базе ведущих российских высокотехнологичных компаний, в том числе в формате работы с наставником. Такая возможность должна быть предусмотрена в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы». Подготовить необходимые изменения должно Минобрнауки.
Срок выполнения поручения установлен до 15 апреля.
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Российские студенты смогут проходить стажировку в ведущих высокотехнологичных компаниях