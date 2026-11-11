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Общество

От суфлёра до радиорубки: подросткам показали, как работают журналисты в Пскове

В день 9-летия телеканала «Первый Псковский» полицейские и Общественный совет при УМВД провели экскурсию для ребят из вечерней школы От суфлёра и хромакея – до рубок, где озвучивают мультфильмы и аудиогиды для ледоколов: ребята примерили роли ведущих и спикеров, узнали, из чего рождаются новости, и обсудили медиаграмотность, ответственность и труд. Мир медиа для учеников вечерней школы открыла директор госмедиахолдинга, член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Ирина Федорова.

  • От суфлёра до радиорубки: подросткам показали, как работают журналисты в Пскове
    Фото: ПАИ
  • От суфлёра до радиорубки: подросткам показали, как работают журналисты в Пскове
    Фото: ПАИ
  • От суфлёра до радиорубки: подросткам показали, как работают журналисты в Пскове
    Фото: ПАИ
  • От суфлёра до радиорубки: подросткам показали, как работают журналисты в Пскове
    Фото: ПАИ
  • От суфлёра до радиорубки: подросткам показали, как работают журналисты в Пскове
    Фото: ПАИ
  • От суфлёра до радиорубки: подросткам показали, как работают журналисты в Пскове
    Фото: ПАИ
  • От суфлёра до радиорубки: подросткам показали, как работают журналисты в Пскове
    Фото: ПАИ
  • От суфлёра до радиорубки: подросткам показали, как работают журналисты в Пскове
    Фото: ПАИ
  • От суфлёра до радиорубки: подросткам показали, как работают журналисты в Пскове
    Фото: ПАИ
  • От суфлёра до радиорубки: подросткам показали, как работают журналисты в Пскове
    Фото: ПАИ
  • От суфлёра до радиорубки: подросткам показали, как работают журналисты в Пскове
    Фото: ПАИ
  • От суфлёра до радиорубки: подросткам показали, как работают журналисты в Пскове
    Фото: ПАИ
  • От суфлёра до радиорубки: подросткам показали, как работают журналисты в Пскове
    Фото: ПАИ
  • От суфлёра до радиорубки: подросткам показали, как работают журналисты в Пскове
    Фото: ПАИ
  • От суфлёра до радиорубки: подросткам показали, как работают журналисты в Пскове
    Фото: ПАИ
  • От суфлёра до радиорубки: подросткам показали, как работают журналисты в Пскове
    Фото: ПАИ
  • От суфлёра до радиорубки: подросткам показали, как работают журналисты в Пскове
    Фото: ПАИ
  • От суфлёра до радиорубки: подросткам показали, как работают журналисты в Пскове
    Фото: ПАИ
  • От суфлёра до радиорубки: подросткам показали, как работают журналисты в Пскове
    Фото: ПАИ
  • От суфлёра до радиорубки: подросткам показали, как работают журналисты в Пскове
    Фото: ПАИ
  • От суфлёра до радиорубки: подросткам показали, как работают журналисты в Пскове
    Фото: ПАИ

Визит стал не просто знакомством с телепроизводством, а важным шагом в профориентации и социальной адаптации подростков: им показали, что медиа – это ежедневный труд, любопытство и ответственность за каждое слово. В ходе экскурсии воспитанникам продемонстрировали работу с суфлёром и на хромакее, объяснили принципы работы в медиа, ответственности и трудоспособности. Им рассказали, из чего рождаются новости – и при чём тут вечерние прогулки с собакой и отдых с семьёй.

Ребята побывали в гримёрке, комнате для подготовки спикера к брифингу и пресс-центре, где рождаются самые значимые новости региона. Они заглянули в рубки, где озвучивают мультфильмы, записывают рекламные ролики и аудиогиды для крупнейших ледоколов страны.

С участниками обсудили источники информации, потребление контента через мессенджеры и соцсети, работу на пожарах и ДТП, харизму, подкасты, правило хорошего звука, «одеяло и шкаф». Ребята почувствовали себя не только в роли ведущих, но и в роли тех, кто даёт интервью.

Экскурсию сопровождала начальник городского отделения ПДН УМВД России подполковник полиции Ирина Петухова.

«Первый Псковский» отмечает девятилетие, из них четыре года телеканал развивается в составе государственного медиахолдинга Псковской области. Ежедневные вечерние выпуски смотрит вся область, районные редакции присылают для телеканала свои материалы.

В этом году впервые запущена выездная студия, телеканал вошёл в топ-20 региональных телеканалов России по показателям в соцсети «ВКонтакте». Среди уникального опыта – прямые трансляции «Ночи выборов», «Эстафеты Победы», церемонии открытия фестиваля «Западные ворота» и вручения премии «Народное признание».

Суммарный охват сообщества в соцсети «ВКонтакте» с начала 2026 года – более пяти миллионов, просмотры публикаций – 12 миллионов.

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