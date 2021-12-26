Ещё 152 жителя Псковской области заразились коронавирусом

09:34, 26 декабря 2021, ПАИ

152 человека получили положительные результаты теста на коронавирус за последние сутки. Об этом на своей странице в Instagram 25 декабря сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В Пскове, по данным обновлённой статистики, зафиксировано 35 новых случаев заражения, в Великих Луках – 23. В Псковском районе заболели ещё 22 человека, по 11 – в Порховском и Опочецком, 10 – в Дедовичском.

Семь человек пополнили статистику в Печорском, по шесть – в Островском и Пыталовском. Пять новых случаев выявлено в Бежаницком районе, четыре – в Локнянском, по три – в Невельском, Великолукском, Гдовском, по одному – в Себежском, Плюсском, Новоржевском районах.

«Загрузка коечного фонда составляет 75 %. Его объём – 735 коек», – отметил губернатор.